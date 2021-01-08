В Швеции больше не действует особая стратегия по борьбе с коронавирусом

Шведский парламент одобрил закон о чрезвычайном положении, который позволяет закрывать большую часть общества, также рекомендуется ношение масок, сообщает портал rus.err.ee.

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Предложенный левоцентристским правительством Швеции закон должен вступить в силу в воскресенье, 10 января. Он дает правительству право при необходимости закрывать магазины, тренажерные залы и общественный транспорт.

Закрытые в начале декабря гимназии останутся закрытыми как минимум до 24 января, а на этой неделе Агентство общественного здравоохранения разрешило закрыть школы и для 13-16-летних.

Шведские чиновники здравоохранения были долгое время против ношения масок, утверждая, что существует слишком мало доказательств, что они помогают снизить уровень заражения коронавирусом. Однако на этой неделе с четверга, 7 января, в общественном транспорте необходимо носить маски, но штрафы за их отсутствие взиматься не будут.

Официально же Швеция не отказалась от своей нынешней стратегии борьбы с коронавирусом.

"Я не думаю, что Швеция сейчас сильно отличается от остального мира. Большинство того, что сделало Швецию особенной, изменилось — либо в Швеции, либо где-либо еще", — сказал профессор клинической эпидемиологии Каролинского института в Стокгольме Йонас Людвигсон.

В Швеции снизилось доверие к правительству и различным официальным властям со стороны граждан. Несколько министров, в том числе премьер-министр Стефан Левен, подверглись критике за совершение покупок, поскольку они нарушили ими же установленные правила поведения.

На этой неделе ушел в отставку глава Агентства по гражданским чрезвычайным ситуациям Дэн Элиассон, который во время Рождества ездил на Канарские острова навестить свою дочь. Несколькими днями ранее шведские официальные лица разослали общенациональное текстовое сообщение с призывом воздержаться от ненужных поездок.

"Это проблема, особенно в Швеции, когда людям доверяют. Я не думаю, что правительство осознало серьезность коронавируса. Боюсь, что это снизит соблюдение требований", — сказала старший преподаватель кафедры глобального общественного здравоохранения в Каролинском институте Клаудия Хансон.

"Поведение министров, парламентариев и официальных лиц — сложный вопрос, который может повлиять на доверие и вызвать широкую общественную дискуссию о том, что вообще разрешено", — пояснила руководитель отдела микробиологии Агентство общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл.

Зимняя волна коронавируса ударила по Швеции намного сильнее, чем ожидали представители здравоохранения или политики.

За последний месяц в Швеции от коронавируса умерли 2000 человек, из которых 535 — за последние восемь дней. В соседней стране, Норвегии, из-за пандемии в общей сложности 465 смертей, и там проживает вдвое меньше людей, чем в Швеции.

"Мы проиграли", — заявил король Швеции Карл XVI Густав незадолго до Рождества.

Однако не все в Швеции убеждены, что причиной стольких смертей является их уникальная стратегия борьбы с коронавирусом. Многие в Швеции указывают на Бельгию, где страна была закрыта дважды, но людей от коронавируса умирает больше, чем в Швеции.

"Нам нужно больше узнать о том, почему коронавирус сильнее поразил некоторые страны. Помимо политики, существуют и другие факторы, которые влияют на то, что в одних местах коронавирус распространяется сильнее, чем в других", — сказал Людвигссон.