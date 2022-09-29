В Швеции нашли четвертую утечку из системы газопроводов "Северный поток"

Береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", сообщает издание Svenska Dagbladet.

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Две утечки произошли в исключительной экономической зоне страны. Полиция Швеции подозревает серьезный саботаж.

По данным источника Sky News в Минобороны Великобритании, газопроводы могли повредить дистанционно, взрывные устройства могли быть установлены месяцы или годы назад. Источник Sky News также заявил, что версия с установкой взрывных устройств российской подводной лодкой маловероятна, так как глубина Балтийского моря усложняет эту задачу.

Вчера ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье об акте международного терроризма (ст. 361 УК) из-за подрывов двух газопроводов "Северный поток".

Об утечках на двух нитках "Северного потока-1" стало известно 26 сентября. Сообщалось, что они произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. Затем утечка произошла и на одной из ниток "Северного потока-2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова. По данным SVT, сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали сильные подводные взрывы в том же районе, где произошла утечка.

Газета Der Tagesspiegel сообщила, что газопроводы могли повредить в ходе целенаправленной атаки, для нападения могли использовать водолазов или подводную лодку.