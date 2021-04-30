В Швеции нашли клад бронзового века с браслетами и ожерельями

Шведский картограф Томас Карлссон нашел в лесу к северу от Гетеборга клад бронзового века, возраст которого составляет около 2500 лет. Об этом сообщает BBC News.

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Шведский картограф Томас Карлссон нашел в лесу к северу от Гетеборга клад бронзового века, возраст которого составляет около 2500 лет. Об этом сообщает BBC News.

Среди находок Карлссона есть ожерелья, браслеты и булавки для одежды. Всего было обнаружено около 50 предметов.

Археологи отмечают редкость находки и предполагают, что клад — подношение древних людей божествам. Они оставляли свои дары в реках и болотистой местности.

Вероятно, Карлссон нашел клад после того, как его раскопали дикие животные, оставив предметы на поверхности. Картограф рассказал, что сначала принял древние украшения за лампу, заметив блеск металла. Осмотрев находку, он подумал, что это копии, но решил проконсультироваться с археологами, которые рассказали о настоящей ценности предметов. Они отметили, что с момента раскопки бронзовых щитов в Фрослунде в середине 1980-х годов, в Швеции не находили подобных древностей.

Специалисты также добавили, что большинство находок Карлссона могут быть связаны с женщинами высокого статуса. Археологи отметили и то, что клад включал удилище, подобное найденным в Дании.

По законам Швеции, нашедший исторические ценности должен сообщить об этом полиции или местным властям, так как они считаются собственностью государства. За это власти могут выдать вознаграждение.