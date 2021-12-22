В Швеции предлагают вживить микрочип с ковид-паспортом
Foto: DELFI

В Швеции по данным аналитиков уже около шести тысяч человек вживили себе под кожу микрочипы, сообщает телеканал Euronews.

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Сегодня разработчики предлагают новшество — имплант с сертификатом о вакцинации. И уверяют, что технология безопасна для здоровья людей, а устройство можно всегда извлечь при необходимости. Микрочип может хранить и другие важные документы, а также заменить устройства в связи, например кредитную карту

"Таким образом, вся нужная информация всегда доступна в любой ситуация, например, я если приду в кинотеатр или торговый центр, мой прививочный статус можно проверить, даже если я не взял с собой телефон", — говорит Ханнес Шоблад, "биохакер" и управляющий директор компании DSruptive Subdermals.

В Швеции сертификаты вакцинации от коронавируса рекомендованы на массовых мероприятиях с участием более 100 человек.

Стоимость микрочипа, который можно использовать на протяжении десятилетий, составляет несколько сотен евро. Энтузиасты говорят, что переносные гаджеты, следящие за здоровьем, стоят дороже и служат всего около четырех лет. Но в широкой продаже пока таких микрочипов нет, разработчики пока проверяют технологию на практике с помощью добровольцев.

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