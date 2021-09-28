В Швеции произошел взрыв в жилом доме: госпитализировано более 20 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В шведском Гетеборге произошел взрыв в жилом доме, в результате чего госпитализировано около 25 человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на общественное радио SR.

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Полиция начала расследование случившегося, на данный момент подозреваемых нет.

Аварийные службы сейчас работают над тушением пожара и эвакуацией пострадавших.

"Взрыв коснулся нескольких квартир и лестницы. Пока не ясно, что вызвало взрыв", — сообщили аварийные службы.

Как отмечает "Дождь", три женщины в возрасте от 60 до 80 лет получили серьезные травмы. Большинство пострадавших получили легкие телесные повреждения. В целом эвакуировано около 200 человек. По словам очевидцев, некоторые жильцы выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

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