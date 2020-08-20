В Швеции зафиксирован рекорд смертности за 150 лет

Уровень смертности в Швеции в первом полугодии 2020 года стал самым высоким за последние 150 лет, сообщает DW со ссылкой на данные Шведского управления статистики.

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С января до конца июня в стране умерло 51 405 человек, и это самый высокий уровень смертности с 1889 года, когда страна в последний раз пережила голод. Предполагается, что важным фактором стала пандемия Covid-19 — за полгода от болезни умерло около 4500 жителей страны. Пропорционально это намного больше, чем в других Северных странах.

Несмотря на то, что в первом полугодии уровень смертности в стране вырос на 10% по сравнению со средними показателями за последние пять лет, он все равно был ниже, чем в Великобритании и Испании.

Швеция отказалась вводить жесткие меры по борьбе с распространением Covid-19, и это решение вызвало волну критики. К концу августа количество жертв вируса превысило 5800.