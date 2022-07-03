В Сиднее из-за наводнения эвакуируют тысячи людей

Тысячам жителей пригородов Сиднея было приказано эвакуироваться из своих домов в воскресенье, 3 июля, после того как сильные дожди вызвали подъем уровня воды в водоемах и разлив рек. Власти обозначили это как чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни людей.

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Государственное метеорологическое бюро Австралии объявило предупреждение о ливнях и ветре скоростью до 90 км в час вдоль побережья самого густонаселенного города Австралии и других частей штата Новый Южный Уэльс.

Власти сообщили, что плотина Уоррагамба в западной части Сиднея перестала сдерживать увеличение уровня воды из-за осадков, возможный пик разлива будет сопоставим с разрушительным наводнением, произошедшим в марте прошлого года.

Жителям ряда пригородов было приказано эвакуироваться, но министр штата по чрезвычайным ситуациям Стефани Кук заявила, что людям лучше не ждать, пока им скажут уезжать. "Если в 2021 году вы были в безопасности, не думайте, что вы будете в безопасности сегодня. Это быстро развивающаяся ситуация", - предупредила она.

Согласно информации экстренных служб, за последние сутки их сотрудники провели свыше 100 спасательных операций и отреагировали на более чем 3000 запросов о помощи. В нескольких районах на западе Сиднея открылись эвакуационные центры.

Около 100 военнослужащих Сил обороны Австралии оказывали помощь, устанавливая заграждения из мешков с песком и совершая обход жилых домов, чтобы предупредить людей об угрозе наводнения.

Как пояснила представительница метеобюро Джейн Голдинг, за минувшие 24 часа во многих районах выпало до 200 мм осадков, а в некоторых - почти 300 мм. Объем осадков в Сиднее сейчас составляет почти половину среднегодового показателя. Людям рекомендовано избегать любых поездок, не связанных с необходимостью, в том числе на общественном транспорте, поскольку некоторые дороги уже находятся под водой, а на других есть риск внезапного наводнения.

В ближайшие несколько дней ожидается усиление дождей. "За плотинами нет места для воды. Течение в реках очень быстрое, и они чрезвычайно опасны. Кроме того, существует риск внезапных наводнений в зависимости от того, где пойдет дождь", - указала Карлин Йорк, глава службы по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс.

За последние несколько дней от наводнений в регионе спасено 29 человек. Чтобы помочь в спасательных операциях, правительство Австралии предоставило в распоряжение региона 100 солдат и два вертолета, заявил министр обороны Ричард Марлз в эфире телеканала Sky News.