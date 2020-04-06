В Сингапуре новая волна заболеваемости Covid-19, страна ужесточает ограничения

За последний месяц заболеваемость новым коронавирусом в Сингапуре достигла более чем тысячи случаев. Скачок показателей на прошлой неделе составил 52%, сообщает издание Financial Times. Страна решила ужесточить меры борьбы с вирусом.

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Ещё в начале пандемии Сингапур был примером того, как надо реагировать на новую угрозу - страна организовала агрессивное тестирование потенциальных больных и цифровое отслеживание контактов заболевших. Однако в последние недели в стране резко возросли показатели местной передачи заболевания. Примерно половина новых случаев не связаны с ранее известными больными.

Власти призвали жителей оставаться дома и избегать людей за пределами своего домохозяйства. Люди могут выходить из дома только чтобы купить еды и заняться спортом на безопасной дистанции. Новые меры ограничения вступят в силу 7 апреля и продлятся до 4 мая.

Сингапур закроет школы и университеты, также будут закрыты все рабочие помещения, кроме критически важных секторов экономики. В стране продолжат работать супермаркеты, больницы, коммунальные предприятия, транспорт и банки. Помимо прочего, власти больше не отговаривают жителей от ношения масок.

Профессор Медицинского факультета Герцогского-Национального университета Сингапура Оой Энг Эонг указал, что причиной роста местной передачи заболевания могли стать молодые пациенты с легкими симптомами. “Проблема в том, что у нас была неделя школьных каникул в середине марта. Я думаю, многие выехали из Сингапура [с детьми], несмотря на то, что это не рекомендовалось”, - сказал профессор.

В связи с новыми ограничениями, власти Сингапура объявили о третьем пакете поддержки бизнесу и гражданам, сообщает РБК. Каждый житель старше 21 года получит 600 сингапурских долларов (387 евро), а бизнес получит более 2,6 млрд евро, чтобы выплатить сотрудникам зарплату за апрель.