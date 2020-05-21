В Сингапуре суд впервые вынес смертный приговор через Zoom
Foto: Guna Kornijenko

Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор в режиме видеоконференции, со ссылкой на The Guardian сообщает Meduza.

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37-летний малайзиец был признан виновным в контрабанде 28,5 г героина в 2011 году и будет повешен, сообщает kommersant.ru. По данным Reuters, приговор оглашался в режиме видеоконференции через сервис Zoom, учитывая действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. И это первый случай в Сингапуре, когда суд вынес смертный приговор дистанционно. Адвокат обвиняемого не возражал против такой формы оглашения приговора, поскольку связь была хорошей и никаких других заявлений не делалось.

На время карантина, который в Сингапуре объявили 1 апреля, многие судебные слушания отложили, но важные дела рассматривают дистанционно.

"Использование Сингапуром смертной казни по своей сути жестоко и бесчеловечно, а использование для этого дистанционных технологий, таких как Zoom, еще более жестоко", — полагает заместитель директора Азиатского направления Human Rights Watch (HRW) Фил Робертсон.

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