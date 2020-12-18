В Сингапуре у новорожденных обнаружили антитела к Covid-19

У женщин, которые переносят Covid-19 во время беременности, болезнь проходит не тяжелее, чем в среднем по населению, а их дети рождаются с антителами к коронавирусу, показало исследование, проведенное в Сингапуре. Об этом пишет Guardian.

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В ноябре сообщалось, что в Сингапуре антитела выявили у новорожденного, мать которого заразилась Covid-19 в марте. Ребенок при этом не был заражен. Как долго у него будут сохраняться эти антитела и защитят ли они его от заражения, неясно.

Исследование провели на 16 женщинах. Пока ни в одном случае вирус не перешел к ребенку. Большинство матерей перенесли болезнь относительно легко, тяжелее были случаи у более возрастных матерей с лишним весом. Все женщины вылечились.

К публикации результатов исследования пять женщин родили младенцев, у всех были антитела. Две женщины своих детей потеряли, и в одном случае исследователи не исключают, что это стало последствием осложнения после болезни.