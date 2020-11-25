В Сингапуре уже две недели не выявляли новых случаев Covid-19

В Сингапуре уже 15 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей, сообщает газета Straits Times.

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Это самый продолжительный период без новых случаев инфицирования среди сингапурцев с начала пандемии. При этом медики в среду выявили семь так называемых завезенных случаев заражения у людей, прибывших в Сингапур из других стран. Пациентам отправили уведомления, чтобы они оставались дома.

С начала пандемии в Сингапуре коронавирусом заразились более 58 тыс. человек, 28 умерли. В больницах остаются 37 человек.