В следующем году к БРИКС присоединятся шесть государств

Лидеры стран БРИКС пригласили присоединиться к организации Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию, Египет, Аргентину и ОАЭ. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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"БРИКС открыл новую главу в своих усилиях по построению справедливого мира, мира, который также был бы инклюзивным и процветающим", — заявил Рамафоса на пресс-конференции в рамках саммита организации, который сейчас проходит в Йоханнесбурге.

По словам президента ЮАР, шесть государств официально станут членами БРИКС 1 января 2024 года. Будет ли после этого изменено название блока, составленное из первых букв англоязычных названий нынешних стран-участниц: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — не уточняется.

Рамафоса подчеркнул, что на этом расширение состава организации не остановится. "У нас есть консенсус относительно первой фазы этого процесса расширения, за ней последуют и другие фазы", — отметил политик.

Коллегу поддержал президент Бразилии Лулу да Силва, также присутствовавший на пресс-конференции. Он заявил, что пришло время оживить сотрудничество с развивающимися странами, поскольку "существует риск ядерной войны".

Обсуждение планов по расширению БРИКС стали основной темой нынешнего саммита, отмечает Reuters. По данным южноафриканских властей, заинтересованность в присоединении к организации выразили более 40 государств, официальные заявки направили 22 из них.

Бразильское издание UOL, первым сообщившее о достижении договоренности по расширению БРИКС, отмечало, что изначально в организацию планировали пригласить и Индонезию (при этом в списке, оказавшемся в распоряжении журналистов, не было Эфиопии). В свою очередь, Джакарта заявила, что пока не имеет однозначной политической позиции по этому вопросу.

Ранее газета Financial Times писала, что новыми членами группы, вероятнее всего, станут Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.

Эксперты отмечали, что до саммита лидеры пяти входящих в БРИКС стран не имели единого мнения о путях расширения организации. Так, по данным UOL, против предложенного варианта во время переговоров первоначально выступали лидеры Бразилии и Индии.

"Неспособность членов БРИКС прийти к последовательному видению блока уже давно привела к тому, что он потерял свой вес как глобальный политический и экономический игрок", — пишет Reuters.