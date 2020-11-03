В Словакии организовано всеобщее добровольное тестирование на коронавирус жителей страны старше 10 лет. В нем приняли участие 2,5 млн человек — почти половина населения. Инфекция была выявлена у 26 тысяч, сообщает портал телеканала Euronews.com.

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С инициативой бесплатного тестирования, которое заканчивается в воскресенье, выступил премьер-министр республики Игор Матович. Для этой цели были созданы почти пять тысяч пунктов, открытых с семи утра до десяти вечера. В Словакии 1 октября действует режим чрезвычайной ситуации.

"Я здесь с семи утра, ждал три часа и вот только что прошел тест", — говорит молодой человек.

"Мы наслаждаемся хорошей погодой и размышляем о том, правильно ли поступают власти или нет, но мы решили, что да, это правильные меры, мы хотим спасти страну".

Словацким врачам и медсестрам помогают специалисты из Австрии и Венгрии. Проведение тестирования обеспечивают, в частности, 3 тысячи военнослужащих. Тестирование охватило все регионы Словакии, кроме четырех районов с наиболее сложной эпидемической ситуацией, где его уже провели на прошлой неделе.

В 50 километрах от Братиславы сдать тест на коранавирус пришли почти все жители небольшой деревне Велке Улани.

"Желающих очень много, нужно, чтобы тест сдали как можно больше людей, чтобы остановить эпидемию в Словакии", — говорит официальный представитель администрации района Галанта.

Власти Словакии купили за рубежом 13 млн экспресс-тестов и организовали процесс тестирования в течении десяти дней, но действиями правительства довольны не все. Мэр Велки Улани Франтишек Гог говорит: "Информация о тестировании менялась каждый день, это затруднило подготовку процесса."

Несмотря на добровольный характер тестирования, словацкие власти намерены отправить на домашнюю самоизоляцию отказавшихся от участия в нем и разрешить передвижение по стране только при наличии справки об отрицательных результатах теста на коронавирус.