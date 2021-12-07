В случае вторжения России в Украину США могут послать дополнительные войска в Европу

США готовы ввести новые санкции и увеличить число своих солдат в Европе, если Кремль нападет на Украину. Среди возможных мер называются ограничения против окружения Путина и отключение от SWIFT, пишет DW.

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США могут ввести "жесткие экономические санкции" и разместить больше своих военных в Европе в случае вторжения российских войск в Украину. Об этом высокопоставленный представитель американской администрации рассказал журналистам на брифинге в Вашингтоне, сообщает агентство AFP в понедельник, 6 декабря.

Прямой военный ответ власти Соединенных Штатов не рассматривают. Вместо этого Вашингтон в случае нападения России на Украину прибегнет к "комбинации" методов: "поддержка украинской армии, жесткие экономические санкции и значительное увеличение поддержки и ресурсов для союзников по НАТО".

Представитель администрации президента США Джо Байдена отказался уточнить, о каких именно санкциях может идти речь. Источник информагентства Reuters утверждает, что обсуждались, в том числе, санкции против окружения президента РФ Владимира Путина, но итоговое решение не принято.

Среди возможных штрафных мер рассматривается и отключение России от международной платежной системы SWIFT, добавляет телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

7 декабря Байден и Путин планируют обсудить по видеосвязи напряженность вокруг Украины и другие международные темы. 4 декабря агентство AP сообщило, что, по данным американской разведки, Россия планирует вторжение на территорию Украины, возможно, уже в начале 2022 года при участии 175 тысяч военных.

Газета The Washington Post в тот же день отметила, что нападение может произойти одновременно по нескольким направлениям: с севера аннексированного Крыма, через подконтрольные сепаратистам территории на востоке и с северной границы Украины.