В СМИ КНДР появились доказательства наличия тактического ядерного оружия

В северокорейских СМИ появились фотографии, на которых лидер страны Ким Чен Ын осматривает небольшие ядерные боеголовки, которые, как утверждается, могут быть установлены на ракеты малой дальности. Власти КНДР давно утверждают, что у них есть тактическое ядерное оружие, способное поражать цели в Южной Корее, но прежде эти утверждения не сопровождались доказательствами.

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При этом подтвердить подлинность боеголовок по фотографиям невозможно. Как отмечает корреспондент Би-би-си в Сеуле Джин Маккензи, разведки разных стран с беспокойством наблюдают, последует ли теперь новое ядерное испытание.

"Момент, когда Северная Корея сможет начать широкое производство небольших боеголовок, — это момент, когда угрозы становятся реальностью, и у Пхеньяна действительно появятся возможности ударить по Японии и Южной Корее ядерным оружием", — пишет Маккензи.

В последнее время власти КНДР регулярно проводят запуски ракет, которые, по утверждениям Пхеньяна, способны нести ядерный заряд.

Власти КНДР утверждают, что своими испытаниями они хотят наказать США и Южную Корею за их совместные учения около Корейского полуострова.

Многогранный арсенал

В середине марта Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая в теории может достигнуть любой точки США. Токио и Сеул подтвердили, что в тот день она пролетела около тысячи километров за 70 минут и приземлилась к западу от Японии.

В марте КНДР также запускала ракеты с подводной лодки и из некого подземного бункера, а Ким Чен Ын лично руководил артиллерийским обстрелом, симулировавшим нападение на аэродром под Сеулом.

На прошлой неделе северокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР присутствовал при запуске секретного оружия — подводного дрона, способного вызвать "радиоактивное цунами супер-масштабов" для уничтожения вражеских военных кораблей.

Во вторник стало известно, что последние несколько дней Пхеньян снова испытывал подводный аппарат, способный нести ядерный боезаряд. В понедельник был также произведен запуск двух баллистических ракет малой дальности.

"Раньше мы не знали, что у них есть возможность запускать ракеты с подводных лодок или из-под земли. Такое оружие намного труднее отследить и перехватить", — отмечает Эллен Ким из американского Центра стратегических и международных исследований.

С ней согласен специалист по оружию из аналитического центра Асан в Сеуле Ян Юк, который объясняет, что когда ракета выпущена под водой, ее сложнее отследить, и вдобавок она летит низко и может маневрировать в полете, усложняя работу для противоракетных систем.