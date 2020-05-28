В СМИ Литвы пытались распространить ложную новость о Балтийских странах и НАТО

В среду, 27 мая, в литовских СМИ пытались распространить ложное сообщение, связанное с пребыванием американских военных в Литве.

Поддельное электронное письмо от имени представителя Вооруженных сил (ВС) Литвы было прислано редакциям порталов новостей delfi.lt и ve.lt, в нем указывалось, что оно якобы распространяется через пресс-центр агентства новостей BNS.

"В течение первых двух часов две редакции обратились в Департамент стратегической коммуникации ВС Литвы с вопросом о распространении такой информации. Мишенью этой фейковой новости была солидарность НАТО и союзников", — сказал BNS представитель департамента Лаймис Братикас.

В ложном сообщении утверждалось, что Министерство обороны Литвы выражает озабоченность словами командующего Силами США в Европе о том, что Балтийские страны якобы не выполняют союзнических обязательств.

Одновременно в ложном сообщении содержалось требование извинений, поскольку в противном случае Литва будет вынуждена потребовать вывести американских военных из страны. В фейк-новости также якобы цитировался представитель ВС Литвы по связям с общественностью Лаймис Братикас, а также министр обороны Раймундас Кароблис.

У редакций закралось сомнения в том, что сообщение хоть и похоже на сообщения пресс-центра BNS таковым и является.

"Увидев его, мои коллеги засомневались, ведь достаточно необычно, что такая информация распространяется через пресс-центр BNS, а не через сообщение ведомства в виде пресс-релиза или как сообщение самого агентства новостей, поэтому коллеги не использовали его и проверяли информацию", — сообщила BNS главный редактор портала delfi.lt Раса Лукайтите-Внараускене.

"Такое сообщение в среду не распространялось через пресс-центр BNS. Из электронного письма видно, что пытались создать такое впечатление", — заявил главный редактор BNS Вайдотас Бенюшис.