В соборе Святой Софии прошел первый с 1934 года пятничный намаз

По инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана собор Святой Софии в Стамбуле снова стал мечетью. В пятницу, 24 июля, там прошел первый с 1934 года пятничный намаз.

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На площади Султанахмет перед Айя-Софией собрались тысячи верующих. Молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.

Президент Турции принял участие в первом с 1934 года пятничном намазе в соборе Святой Софии в Стамбуле. "Благословенной пятницы", — написал он в Twitter.

Официальное молитвенное служение имам начал после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.

Айя-София: Тысячи полицейских и ограниченный доступ

Для обеспечения безопасности на подступах к Айя-Софии были развернуты контрольно-пропускные пункты. Доступ в собор на период визита правительственной делегации был перекрыт. Губернатор Али Ерликая увязал это с действующими из-за эпидемии коронавируса ограничительными мерами.

По информации агентства Reuters, возле собора собрались тысячи верующих. Большинство из них сидело на молитвенных ковриках на площади Султанахмет. Местные СМИ сообщали, что улицы Стамбула 24 июля должны были патрулировать 17 000 полицейских. Планировалось, что во время богослужения христианские мозаики и фрески будут затемнены при помощи специального освещения, либо закрыты занавесками.

Из музея — в храм для мусульманских богослужений

Ранее, в начале июля, Госсовет Турции (высший административный суд страны) принял решение о лишении собора статуса музея. Через несколько часов после решения суда 10 июля президент Турции Эрдоган опубликовал указ, согласно которому собор будет открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.

Собор Святой Софии на протяжении десятилетий являлся не только символом Стамбула, но и самой популярной туристической достопримечательностью Турции, а также частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм с огромным куполом и интерьером, украшенным древними фресками, ежегодно привлекал миллионы туристов. Вместе с тем собор Святой Софии всегда оставался не только архитектурным шедевром, но и политическим символом.

Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Решение властей Турции вызвало глубокое сожаление, в частности, Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ). Так, он призвал власти сохранить христианские мозаики, а мировое сообщество — помочь в сохранении особого статуса этого храма. "Надеемся, что турецкие власти приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников", — говорилось в заявлении Синода.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора. "Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции", — подчеркнул он.