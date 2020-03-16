В соцсетях распространяется ложная информация о закрытии границ Таллина

Правительство Эстонии официально опровергло распространяющуюся в соцсетях информацию относительно того, что границы Таллина якобы планируется закрыть, сообщает rus.delfi.ee.

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Правительство подчеркивает, что эта информация не соответствует действительности и что распространять ложную информацию в тяжелый для страны период крайне безответственно.

Как сообщалось, к утру понедельника, 16 марта, в Эстонии было диагностировано 205 человек с коронавирусом. С 31 января в Эстонии было проведено в общей сложности 1387 тестов COVID-19.

У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы. По данным департамента, средний зараженный человек в Эстонии - человек средних лет, среди зараженных есть как женщины, так и мужчины. Среди инфицированных мало детей и стариков.