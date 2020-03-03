В соцсетях распространяются фейки об эпидемии коронавируса в Москве

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали мощный вброс фейков об эпидемии коронавируса в Москве. Вброс нацелен на самую восприимчивую аудиторию - форумы родителей школьников и "группы мам".

В соцсетях и мессенджерах массово распространяются фейки о массовом заражении москвичей коронавирусом. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB, сотрудничающая, согласно данным на ее сайте, с Interpol и ОБСЕ.

Зафиксировано почти 10 тысяч постов с ложной информацией, распространение которых, согласно выводам компании, происходит искусственно. "Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам", - говорится на сайте Group-IB.

Специалисты по кибербезопасности называют причиной распространение фейков "усиление панических настроений среди москвичей" и призывают "критично относиться к непроверенным источникам таких новостей".

В России 6 зараженных

В России в воскресенье был зафиксирован шестой подтвержденный случай заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, житель Московской области заболел 21 февраля во время отпуска в Италии, 23 февраля он вернулся в Москву рейсом из Милана, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас он изолирован в соответствующем отделении.

Заболевание проходит в легкой форме. Контактировавшие с пациентом находится под медицинским наблюдением. По данным телеграм-канала Baza, заболевший находится в Москве. Ранее возбудителя выявили у двух граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье, а также у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.