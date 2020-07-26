В Сомали грузовой самолет потерпел крушение из-за испуганных ослов

Кенийский самолет на прошлой неделе потерпел крушение в Сомали из-за того, что перепуганные ослы выбежали к взлетно-посадочной полосе, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную газету The Daily Nation. Лишь по счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Управления гражданской авиации Сомали, перед самой посадкой лайнера в аэропорту города Беледуэйне (центральная часть страны) дикие животные перекрыли взлетно-посадочную полосу, после чего экипаж был вынужден резко изменить курс. В результате самолет совершил жесткую посадку на песчаные дюны.

На борту находились три человека — пилот самолета и второй пилот, оба кенийцы, и еще один пассажир. Самолет перевозил гуманитарный груз ООН.

Посол Кении в Сомали Лукас Тумбо сообщил газете, что из обломков самолета удалось извлечь "черный ящик". "Ящик и другие записывающие устройства отвезут в Найроби для обработки данных в рамках ведущихся расследований", — сообщил он.