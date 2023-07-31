В Совбезе ООН выступил высланный из Эстонии Сергей Чаулин: он обвинил эстонские власти и Украину

„В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора „Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен", — написал он в Telegram.

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По словам Полянского, Россия запросила на 31 июля заседание „в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины".

Заседание Совбеза ООН прошло в 17:00 по эстонскому времени.

Чаулин рассказал в своем выступлении, что он „простой инженер-электрик из Эстонии".

„В свое свободное время у себя дома [в Эстонии — прим.ред.] я занимался деятельностью, связанной с правами человека — боролся за свободу собраний и свободу слова, за право получать образование на родном языке, я защищал традлиционные семейный ценности, которые мне привил родители в советское время", — сказал он.

Чаулин также обвинил Эстонию в том, что 14 февраля ему не дали позвонить ни адвокату, ни друзьям, а сразу депортировали из Эстонии. По его словам, эстонские власти „проигнорировали все возможные международные нормы и соглашения, касающиеся лиц без гражданства".

„У меня был серый паспорт. Я был лицом без гражданства, что я считаю очень постыдным для Европы. Хотя российская сторона не была обязана меня принимать, меня изначально приняли в Санкт-Петербурге. Меня поселили в отеле, помогли получить необходимые документы для моего юридического статуса в России. Они также помогли мне с едой, одеждой, жильем и деньгами, потому что меня депортировали прямо в рабочей форме", — пожаловался он.

Чаулин также добавил, что оказавшись в России, он начал искать разные источники информации, потому что в Эстонии и Европе говорят одно, а в России совершенно другое. Таким образом он оказался на мероприятии с „военкором" Владленом Татарским, где произошел взрыв.

„До этого я никогда не встречался ни с одним военным корреспондентом", — сказал мужчин и рассказал, как произошел взрыв. Молодая фанатка, которую знал Татарский, вынесла ему бюст с его же изображением. Чаулин предложил девушке сесть на свободное место рядом с ним, которое было рядом со сценой, после чего и произошел взрыв. Сам Чаулин сначал думал, что это взорвался его телефон.

„Было ощущение, что меня бьют доской по лицу сразу со всех сторон, а лицо все в занозах", — описал он ощущения. По словам мудчины, он помог выбраться на улицу двум женщинам и там увидел раненых людей в крови. „Все были полностью в крови, особенно их лица", — утверждает он.

Взрыв в кафе он сравнил с терактом в США 11 сентября 2011 года и обвинил в этом Украину. „Я не собирался ехать на фронт и воевать. Я просто пошел в кафе в городе за тысячи километров от какого-либо военного конфликта. В Санкт-Петербурге нет войны", — сказал Чаулин.

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„Мировое сообщество и международные организации должны осуждать теракты. Должны быть приняты меры, чтобы наказать исполнителей и тех, кто дает им указания", — сказал он в заключении.

В феврале этого года по предложению КаПо Департамент полиции и погранохраны лишил Сергея Чаулина постоянного вида на жительство в Эстонии. Не имеющий гражданства Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля и отправился в Санкт-Петербург.

„Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. Являясь инструментом Кремля, Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения. Он также возглавлял акции „Бессмертного Полка" и руководил некоммерческой организацией, проводившей раскольническую политику Кремля „Российские соотечественники в Европе". Неспровоцированная и необоснованная агрессия России против Украины, возобновившаяся 24 февраля прошлого года, объясняет опасность такой деятельности", — говорится в сообщении КаПо.

В начале апреля Чаулин пострадал при взрыве в кафе, где проводил творческий вечер „военкор" Владлен Татарский.

В ходе взрыва сам российский пропагандист Татарский погиб. Он освещал войну в Украине, у него было 500 тысяч подписчиков в Telegram. Как оказалось, на встрече присутствовал Сергей Чаулин, бывший организатор движения „Бессмертный полк" в Таллинне. СМИ сообщали, что он серьезно не пострадал, но его госпитализировали с места преступления.