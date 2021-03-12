В Совете Европы призвали РФ немедленно освободить Алексея Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального, приговоренного 2 февраля к реальному сроку по делу "Ив Роше", заявил Комитет министров Совета Европы (СЕ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Приведение в исполнение приговора, вынесенного с такими существенными недостатками, полностью противоречит выводам и духу постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", — указывается в опубликованном в четверг, 11 марта, решении Комитета министров.

В заявлении отмечается, что Россия не исполнила решение Европейского суда по правам человека, касающегося дела "Ив Роше" в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова. Комитет министров СЕ настоятельно призвал власти РФ принять все возможные меры для отмены обвинительных приговоров в отношении обоих заявителей и устранения всех негативных последствий для них. Он ожидает, что Навальный "будет освобожден без промедления", подчеркивается в заявлении.

На 1406-м заседании Комитета министров в июне возобновится обсуждение вопроса об исполнении решения ЕСПЧ в отношении Навального, если к тому времени он не будет освобожден. Кроме того, будет рассмотрен вопрос применения мер индивидуального характера, требуемых в данном случае, указывается далее.

Москва отказывается исполнить решение ЕСПЧ

Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы, попросив принять меры в связи неисполнением Россией решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". Страсбургский суд в середине февраля потребовал от российских властей освободить оппозиционера, Москва проигнорировала требование.

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Навального из-под стражи неисполнимо, поскольку оно противоречит российскому законодательству и не содержит ссылок на нормы права. "Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства", — заявил он "Интерфаксу" 10 марта.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. 12 марта адвокаты Навального сообщили, что их подзащитный больше не находится в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в городе Кольчугино Владимирской области. В начале марта стало известно, что Навальный в Кольчугино проходит карантин перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

89

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Алексей Навальный Совет Европы
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Объявления

Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
650 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€