В ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, на которой также присутствовал и глава военного ведомства Латвии Артис Пабрикс (AP!), в среду было распространено совместное заявление о ситуации на Украине в связи с военными действиями России. Министры обороны стран НАТО выразили свою приверженность 5-й статье Вашингтонского договора.

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5-я статья Вашингтонского (Североатлантического) договора предусматривает создание системы коллективной защиты — то есть, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

"Сегодняшнее заявление министров обороны подтверждает единство НАТО и готовность обеспечить защиту и безопасность всех союзников", — заявил Артис Пабрикс.

В совместном заявлении министров обороны стран НАТО выражена обеспокоенность значительным и необоснованным увеличением российских вооруженных сил на Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. НАТО также призывает Россию пойти по дипломатическому пути, немедленно приостановить свое военное присутствие и вывести свои вооруженные силы с Украины в соответствии с ее международными обязательствами. НАТО по-прежнему привержена своему двойному подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу.

В заявлении также говорится, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности. Для обеспечения защиты всех союзников НАТО размещает дополнительные наземные, воздушные и военно-морские силы в восточной части Североатлантического союза и повышает боеготовность сил Североатлантического союза. Однако подчеркивается, что эти меры были и остаются сдерживающими, соразмерными и не масштабируемыми. НАТО готово к дальнейшему укреплению своей обороны и позиции сдерживания в ответ на любые непредвиденные события.