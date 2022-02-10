В списке политзаключенных "Мемориала" — 1000 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

Число политических заключенных в списке, который составляет правозащитный центр "Мемориал", достигло тысячи человек, сообщила организация в среду, 9 февраля. Программа поддержки политзаключенных появилась в центре в 2009 году.

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"Это огромное количество людей, судьбы которых были испорчены и загублены политически мотивированным, незаконным преследованием со стороны государства", — заявил руководитель программы Сергей Давидис. "В России не должно быть политзаключенных: ни тысячи, ни одного человека, ни, тем более, все увеличивающегося количества, как это происходит сегодня", — добавил правозащитник.

За годы существования программы в перечень попадали фигуранты резонансных судебных процессов, в том числе дел против ЮКОСа, арт-группы Pussy Riot, "Нового величия" и "Сети". Максимальные сроки, которые отбывают политзаключенные из списка, — пожизненные, минимальный — 4 месяца, отметили правозащитники.

Мосгорсуд распорядился ликвидировать ПЦ "Мемориал"


В конце 2021 года Московский городской суд вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", а Верховный суд РФ — о запрете Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Это вызвало критику как в России, так и за рубежом.

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