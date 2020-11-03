В среду в Литве могут ввести национальный карантин — легкие меры не помогают
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается, комитет по управлению Covid-19 3 ноября решил предложить правительству Литвы в среду обсудить вопрос введения всеобщего карантина. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"К сожалению, хотелось избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей, специалистов. Видимо, выбора нет. Завтра с конца этой недели правительству предложат ввести всеобщий карантин, скорее всего в субботу с полуночи", — сказал премьер.

Результат анализа, проведенного правительством Литвы, показал, что в стране каждую неделю стремительно растет количество больных коронавирусом. Данные показали, что инфекция быстро распространяется во всех крупных городах страны. Легкие меры ограничения, действующие сейчас в стране, не приносят желаемого результата.

Планируется, что всеобщий карантин введут не меньше, чем на три недели. Решение примет правительство в среду.

"Сегодня рабочая группа врачей, созданная правительством, представила свои предложения, мы их одобряем. И что я хочу упомянуть сегодня, это общие принципы. Подробностей сегодня не будет. Все оформят завтра на заседании правительства", — сказал Сквернялис.

Он заметил, что и другие страны Европы решают повторно вводить всеобщий карантин.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

13

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна