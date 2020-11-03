В среду в Литве могут ввести национальный карантин — легкие меры не помогают

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается, комитет по управлению Covid-19 3 ноября решил предложить правительству Литвы в среду обсудить вопрос введения всеобщего карантина. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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"К сожалению, хотелось избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей, специалистов. Видимо, выбора нет. Завтра с конца этой недели правительству предложат ввести всеобщий карантин, скорее всего в субботу с полуночи", — сказал премьер.

Результат анализа, проведенного правительством Литвы, показал, что в стране каждую неделю стремительно растет количество больных коронавирусом. Данные показали, что инфекция быстро распространяется во всех крупных городах страны. Легкие меры ограничения, действующие сейчас в стране, не приносят желаемого результата.

Планируется, что всеобщий карантин введут не меньше, чем на три недели. Решение примет правительство в среду.

"Сегодня рабочая группа врачей, созданная правительством, представила свои предложения, мы их одобряем. И что я хочу упомянуть сегодня, это общие принципы. Подробностей сегодня не будет. Все оформят завтра на заседании правительства", — сказал Сквернялис.

Он заметил, что и другие страны Европы решают повторно вводить всеобщий карантин.