В среду в России на антивоенных митингах задержаны уже более 1000 человек (ФОТО, ВИДЕО)
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Это данные (признанного в России "иноагентом") правозащитного проекта "ОВД-Инфо" приводит в своем Телеграм-канале Русская служба BBC.

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Всего на данный момент по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. На первые места по количеству задержанных людей уверенно вышли Москва (394 человека) и Санкт-Петербург (376 человек).

Ранее сегодня прокуратура Москвы угрожала, что участникам этих антивоенных акций грозит до 15 лет лишения свободы.

В "ОВД-Инфо" говорят, что при задержании полицейские применяют силу. Акции все еще продолжаются, а это значит, что и количество задержанных будет продолжать расти.

Видео NEXTA — задержания в Москве:


Видео из Twitter оппозиционного политика, соратницы Алексея Навального Любови Соболь:

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