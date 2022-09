В среду в России на антивоенных митингах задержаны уже более 1000 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Это данные (признанного в России "иноагентом") правозащитного проекта "ОВД-Инфо" приводит в своем Телеграм-канале Русская служба BBC.

Всего на данный момент по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. На первые места по количеству задержанных людей уверенно вышли Москва (394 человека) и Санкт-Петербург (376 человек).

Ранее сегодня прокуратура Москвы угрожала, что участникам этих антивоенных акций грозит до 15 лет лишения свободы.

В "ОВД-Инфо" говорят, что при задержании полицейские применяют силу. Акции все еще продолжаются, а это значит, что и количество задержанных будет продолжать расти.

Видео NEXTA — задержания в Москве:

More than 630 people have already been detained at protests in #Russia, about half of them in #Moscow, according to "OVD-Info". pic.twitter.com/AnL8wJuqMV