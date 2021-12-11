В США более 50 человек погибли во время мощнейших торнадо

По крайней мере 50 человек погибло во время торнадо, которые обрушились на юго-западную часть Кентукки в пятницу вечером. Жертвы есть и в других штатах страны. Об этом сообщает BBC.

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Скорее всего, число погибших превысит 50 жителей Кентукки, вероятно, точное число жертв может быть в пределах от 70 до 100 человек", — сказал губернатор штата Энди Бешир. Политик назвал ураганы "самым разрушительными торнадо в истории Кентукки".

BBC также сообщает, что на складе Amazon оказались в ловушке многие работники — там в результате шторма обрушилась часть крыши. Неизвестно, сколько человек пострадали в результате аварии, но местные врачи называют случившееся "инцидентом с большим количеством жертв".

В Кентукки объявлено чрезвычайное положение.

Всего по стране было зарегистрировано по крайней мере 24 торнадо в пяти штатах — Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Миссури и Теннесси. В Арканзасе и Иллинойсе также сообщили о смертельных случаях.

Путь одного из торнадо, прошедшего от Арканзаса до Кентукки, потенциально может считаться самым длинным с 1925 года.

Во время ураганов более 300 тысяч жителей в семи штатах лишились электричества.