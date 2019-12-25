В США грабитель разбросал деньги из банка с криком "Веселого Рождества!"

Пожилой мужчина в канун Рождества ограбил банк в Колорадо-Спрингс — и тут же разбросал деньги по улице, поздравляя прохожих с праздником. Грабитель был весел и полон энтузиазма, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел еще в понедельник днем. "Он доставал деньги из сумки и швырял их", — рассказал свидетель Дион Паскале местной телестанции 11 News. По его словам, в основном это были долларовые и пятидолларовые купюры.

Крикнув "Веселого Рождества", взъерошенный грабитель пошел к кофейне "Старбакс", сел у входа и дождался ареста.

О праздничном духе инцидента говорит и то, что многие прохожие, подобрав деньги, отнесли их обратно в банк.

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По сообщению полиции Колорадо, подозреваемого зовут Дэвид Уэйн Оливер, ему 65 лет. Как считают полицейские, он совершил ограбление один, без сообщников.