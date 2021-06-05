В США гражданку Латвии обвинили в участии в хакерской группировке

Власти США предъявили гражданке Латвии обвинения в участии в хакерской группировке, предположительно действовавшей на территории России, Белоруссии, Украины и Суринама, сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США.

По данным американских властей, речь идет о 55-летней гражданке Латвии. Ей инкриминируется участие в хакерской группировке, которая с 2015 года занималась распространением вирусного программного обеспечения Trickbot.

Киберпреступники атаковали пользователей в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России. В числе жертв хакеров были больницы, школы, госучреждения и коммунальные службы.

Женщина была задержана в Майами (штат Флорида) 6 февраля текущего года. Ей предъявлены обвинения по 17 пунктам. В случае признания виновной по некоторым пунктам обвинения ей грозит до 20-30 лет тюрьмы.