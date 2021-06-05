В США гражданку Латвии обвинили в участии в хакерской группировке
Foto: Shutterstock

Власти США предъявили гражданке Латвии обвинения в участии в хакерской группировке, предположительно действовавшей на территории России, Белоруссии, Украины и Суринама, сообщает ТАСС.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США.

По данным американских властей, речь идет о 55-летней гражданке Латвии. Ей инкриминируется участие в хакерской группировке, которая с 2015 года занималась распространением вирусного программного обеспечения Trickbot.

Киберпреступники атаковали пользователей в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России. В числе жертв хакеров были больницы, школы, госучреждения и коммунальные службы.

Женщина была задержана в Майами (штат Флорида) 6 февраля текущего года. Ей предъявлены обвинения по 17 пунктам. В случае признания виновной по некоторым пунктам обвинения ей грозит до 20-30 лет тюрьмы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei