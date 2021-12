В США и РФ назвали дату телефонного разговора Байдена и Путина

Президент США Джо Байден 30 декабря проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в среду, 29 декабря, официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн рассказала в интервью американскому телеканалу CNN. Одной из тем разговора двух лидеров станут "будущие дипломатические контакты" США и России, указала она.

Хорн отметила, что инициатива проведения телефонного разговора исходила от Владимира Путина, а Байден согласился на него, "поскольку он полагает, что, когда речь идет о России, прямой диалог между лидерами незаменим".

О том, что поздно вечером 30 декабря состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом, 29 декабря сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает, что речь в телефонном разговоре между Байденом и Путиным будет идти и о конфликте вокруг Украины. По словам источника агентства, президент США намерен дать понять российскому лидеру, что в случае военного вторжения РФ в Украину Россию ожидают суровые санкции.

"Мы с нашими союзниками согласовали вопрос введения жестких санкций в отношении российской экономики и финансового сектора. Они будут гораздо более сильными, чем то, что было реализовано после 2014 года (после аннексии Россией Крыма. — Ред.)", — подчеркнул собеседник dpa.

В последний раз Путин и Байден общались 7 декабря — тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины. Спустя два дня, 12 января, по данным СНБ США, должна будет также пройти встреча представителей России и НАТО. На 13 января запланирована встреча в формате Россия — ОБСЕ.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток и не примет в свой состав Украину.

29 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, Блинкен заверил украинского лидера в непоколебимой поддержке США в вопросах, касающихся независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на фоне концентрации российских войск на украинской границе.

Блинкен и Зеленский обсудили мирные пути разрешения конфликта на востоке Украины и будущие дипломатические контакты с Россией, указал представитель Госдепа Нед Прайс.

Переговоры глав МИДов Германии, Франции, Великобритании и США

Ситуация вокруг Украины стала также темой переговоров министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и США, сообщил МИД ФРГ 29 декабря на своей странице в соцсети Twitter.

Также Анналена Бербок, Жан-Ив Ле Дриан, Элизабет Трасс и Энтони Блинкен обсудили последний раунд переговоров в Вене по ядерной программе Ирана, а также способы проявления солидарности с Литвой в ее конфликте с Китаем.

Госсекретарь США Блинкен по итогам переговоров заявил на своей странице в Twitter о единстве сторон в том, что в случае дальнейших агрессивных действий России по отношению к Украине должны последовать серьезные санкции.

I spoke with Foreign Ministers @JY_LeDrian, @ABaerbock, and @TrussLiz about our work to deter Russian aggression against Ukraine and concerns about Iran’s nuclear program. We stand united in our commitment to impose massive consequences and severe costs for further aggression.