В США исследуют долгий ковид: могут ли последствия заболевания Covid-19 привести к смерти?

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) анализируют более 100 смертей, которые могут быть связаны с долгим ковидом, изучая свидетельства о смерти со всей страны за последние два года. Об этом пишет POLITICO.

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Национальный центр статистики здравоохранения (NCHS), подразделение CDC, собирает свидетельства о смерти от штатов после того, как они были заполнены коронером, судмедэкспертом или врачом. На данный момент NCHS анализирует пакет этих файлов за 2020 и 2021 годы.

Обзор в CDC, детали которого удалось получить POLITICO, является первым в своем роде и указывает на то, что долгий ковид и связанные с ним осложнения для здоровья могут привести к летальному исходу. NCHS собирается опубликовать предварительные данные своего анализа в ближайшие дни.

Неясно, были ли у умерших людей проблемы со здоровьем, был ли долгий ковид причиной их смерти и был ли он способствующим фактором.

Новые данные поступают по мере того, как государственные и федеральные чиновники здравоохранения работают над тем, чтобы понять значение и серьезность долгого ковида, который может затронуть до 30% переболевших Covid-19 людей, говорится в опубликованных в Журнале Американской медицинской ассоциации. Через два года после начала пандемии относительно мало известно о распространенности долгого ковида, о том, как его диагностировать, или о передовых методах лечения.

"Общие факторы риска смертности при долгом ковиде будут важными и развивающимися", — сказала врач и исследователь Колумбийского университета Мэди Хорниг.

CDC все еще собирает и проверяет данные, но на данный момент NCHS выявил 60 свидетельств о смерти, в которых указан долгий ковид или аналогичная терминология — например, "пост-коронавирус" — в 2021 году и еще 60 в течение первых пяти месяцев 2022 года.

Теста на долгий ковид не существует, а CDC и медицинское сообщество не имеют официального определения. Однако медицинские работники в США диагностируют пациентов, которые ранее заразились Covid-19, на основании широкого набора симптомов, которые часто включают усталость, одышку и проблемы с концентрацией внимания. Исследователи и ученые заявили, что от 10 до 30% переболевших коронавирусом заболевают долгим ковидом.

Очень мало исследований изучали взаимосвязь между долгим ковидом и смертностью. Однако одно исследование европейских больных раком в ноябре 2021 года, опубликованное в журнале The Lancet, показало связь между долгим ковидом и шансами онкобольных выжить. Исследование показало, что около 15 % тех, кто пережил Covid-19, имели симптомы долгого ковида, и их результаты выживания были значительно хуже. Также было обнаружено, что эти люди с большей вероятностью навсегда прекратят системную противораковую терапию.