В США из-за пандемии отложили исполнение смертного приговора

Из-за пандемии коронавируса окружной суд в штате Индиана отложил приведение в исполнение смертного приговора, назначенное на 13 июля. Судья Джейн Магнус-Стинсон в пятницу, 10 июля, удовлетворила соответствующую просьбу родственников потерпевших, ссылавшихся на то, что из-за угрозы для здоровья на фоне пандемии они не могут приехать на казнь Дэниела Льюиса Ли.

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Эта смертная казнь должна стать первой в США на федеральном уровне с 2003 года. Ли был приговорен к казни посредством инъекции яда в 1999 году за то, что в 1996 году вместе с сообщниками в ходе ограбления в штате Арканзас убил трех человек - супругов и их восьмилетнюю дочь.

Родственники потерпевших против казни

Родственники потерпевших, однако, выступают против казни, заявляя, что эта мера уже ничего не исправит. Мать убитой Ирлин Питерсон в видеообращении к президенту США Дональду Трампу, которого она назвала "богобоязненным человеком", попросила заменить смертный приговор Ли на пожизненное тюремное заключение.

Судья Магнус-Стинсон постановила, что, с одной стороны, "общественность и администрация заинтересованы в пунктуальном и надлежащем исполнении смертного приговора, вынесенного господину Ли", но общественность в то же время заинтересована и в "справедливом и уважительном отношении к жертвам преступления".

Министерство юстиции США выступает против отсрочки смертного приговора Ли и обжалует решение Магнус-Стинсон.