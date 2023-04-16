В США - массовая стрельба на дне рождения подростка

Минимум четыре человека погибли, свыше 20 получили ранения в результате массовой стрельбы на дне рождения 16-летнего подростка в Дейдвилле (штат Алабама). Об этом сообщил телеканал Fox News.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Следствие ведут спецагенты Госбюро расследований Агентства по обеспечению правопорядка Алабамы. На месте работают сотрудники департамента полиции Дейдевилля, офисов шерифа и окружного прокурора, Федерального бюро расследований.

Белый дом внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с местными властями и правоохранительными органами.

Стрельба произошла на праздновании дня рождения около 22.30 по местному времени 15 апреля, сообщил сержант Джереми Буркетт из правоохранительных органов Алабамы.

Пока неизвестно, задержан ли нападавший и какими мотивами он руководствовался. В Дейдвилле проживают примерно 3200 человек.

A shooting in Dadeville, Alabama, has left people injured, Dadeville Council Member Teneeshia Goodman-Johnson told CNN.https://t.co/mgtYtcgDZw — CNN (@CNN) April 16, 2023

За 15 недель с начала 2023 года в США произошло по меньшей мере 162 инцидента с массовой стрельбой, следует из данных Архива о насилии с применением огнестрельного оружия (Gun Violence Archive). В среднем в день отмечалось 1,5 подобных инцидента.

В конце марта президент Джо Байден потребовал ужесточить законодательство о владении огнестрельным оружием в США.

Согласно официальным данным, только в 2020 году в Соединенных Штатах были застрелены около 20 тысяч человек - погибали почти по 50 человек в день.