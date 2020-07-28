В США митингуют и стреляют. Мэры просят Трампа убрать вооруженных федералов

Мэры шести городов США потребовали от Конгресса принять закон, запрещающий президенту Трампу без их согласия направлять в регионы дополнительные полицейские силы для подавления беспорядков. Новая волна протестов, охватившая в минувшие выходные крупнейшие города США, заставила группу мэров обратиться к Конгрессу с требованием ограничить полномочия президента страны.

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Как утверждают градоначальники, демонстранты всего лишь реализуют свои права, гарантированные им Конституцией, а попытки федеральных властей жестко подавить акции протеста провоцируют манифестантов и вызывают вспышки ответного насилия.

"В последние несколько недель американцы ответили на убийства Джорджа Флойда, Бренны Тэйлор, Ахмауда Эрбери и других, протестуя против структурного расизма, существующего в нашей стране, — говорится в обращении, подписанном мэрами Чикаго, Сиэтла, Портленда, Альбукерке, Канзас-Сити и Вашингтона. — Мы воодушевлены тем, что множество наших жителей используют право, гарантированное им первой поправкой к Конституции, чтобы выразить протест против несправедливости. В тоже время, мы возмущены тем, что администрация США ответила на эти акции, защищенные первой поправкой, распорядившись отправить в Вашингтон, Портленд, Сиэтл и другие города вооруженный спецназ, не получив на это разрешения местных властей".

В своем обращении мэры подчеркнули, что "федеральные агенты действуют бесконтрольно, зная о своей безнаказанности", и потребовали от Конгресса запретить Трампу направлять в регионы дополнительные полицейские силы без согласия местных властей.

Почему в США продолжаются протесты?

Новая волна протестов в США ознаменовалась и обновлением лозунгов. На этот раз демонстранты, помимо уже привычных заявлений о борьбе против расовой дискриминации и полицейского насилия, вышли на улицы с самодельными плакатами в поддержку протестующих в Портленде, куда по распоряжению Трампа были отправлены первые федеральные силовые подразделения.

После этого в центре крупнейшего города штата Орегон разгорелась настоящая война между демонстрантами и федералами. Приезжие применяют против митингующих слезоточивый газ, резиновые пули и мини-гранаты с перцовым газом, проводя максимально жесткие аресты.

При этом, по заверению руководителей городской полиции, они не отчитываются о своих действиях перед местными властями. В числе пострадавших, например, на прошлой неделе оказался мэр Портленда Тед Уиллер, получивший свою "дозу" слезоточивого газа.

Особое возмущение демонстрантов вызвало то, что приехавшие силовики воздвигли вокруг здания федерального суда двухметровый забор и жестко пресекают любые попытки демонстрантов сломать ограждение. "Это неконституционная оккупация, — прокомментировал действия федералов мэр Уиллер. — Без согласия мэрии, без согласия жителей города они распоряжаются на нашей земле, строя свои заграждения и запрещая нам ходить по собственным улицам".

По его словам, присутствие федеральных агентов лишь провоцирует мирных демонстрантов, и ведет к эскалации насилия в городе.

На действия федеральных полицейских демонстранты действительно ответили созданием собственных формирований. Если раньше протесты были стихийными, то в последние две недели главную роль в акциях стали играть участницы только что возникшего движения "Стена матерей" (Wall of Moms). Женщины с лозунгом "Руки прочь от наших детей" взяли на себя роль живого щита, вставая цепочкой между протестующими и федеральными полицейскими.

На прошлой неделе к "матерям" присоединились участники нового объединения, получившего название "Стена ветеранов" (Wall of Vets). В него вошли бывшие военнослужащие.

От зарядов со слезоточивым газом демонстрантов теперь охраняют участники "Стены отцов" (Wall of Dads), выходящие на массовые акции с садовыми ветродувами, с помощью которых обычно убирают опавшую листву. Эту технику они используют, пытаясь отогнать облака слезоточивого газа от протестующих.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал действия федеральных подразделений "прекрасной работой", пообещав отправить силовиков и в другие города. В списке оказались Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Балтимор и Окленд. Мэрии всех этих городов возглавляют политики-демократы.

В начале этой недели в своем "Твиттере" он вновь назвал протестующих "анархистами", заявив, что за ущерб, нанесенный зданию федерального суда в Портленде, каждому из демонстрантов будет грозить наказание в виде десяти лет тюремного заключения. "Не делайте этого!", — предупредил демонстрантов президент США.

Как в других городах США поддержали Портленд?

Протесты, участники которых выступали не только против полицейского насилия, но и против появления в городах федеральных агентов, в минувшие выходные охватили все Соединенные Штаты.

В большинстве городов демонстрации и шествия прошли мирно, но в некоторых протестующие отметились драками с полицией и попытками поджога федеральных зданий. Более 100 человек по всей стране были арестованы. В результате стрельбы во время массовых акций в штатах Кентукки и Колорадо несколько человек получили ранения.

В Остине, штат Техас, в ходе демонстрации против полицейского насилия погиб 28-летний Гаррет Фостер. Как утверждает местная полиция, активист постоянно принимал участие в акциях с конца мая, и всегда брал с собой легально зарегистрированный автомат AK-47.

Недовольство демонстрантов вызвал водитель автомобиля, который, как им показалось, попытался врезаться в толпу манифестантов. После непродолжительной перепалки водитель машины открыл огонь, смертельно ранив Фостера, а потом уехал. Позднее он сам позвонил в полицию, заявив, что демонстрант угрожал ему оружием, и он был вынужден защищаться.

В городке Аврора, штат Колорадо, в выходные протестующие разбили окна в здании окружного суда, и попытались поджечь его. На следующие день демонстранты перекрыли шоссе. В результате разгоревшегося спора с одним из водителей, попытавшимся проехать в город, была открыта стрельба. Двое манифестантов получили ранения.

А В штате Кентукки на улицы вышли вооруженные чернокожие активисты.

Во время этой демонстрации в городе Луисвилл, штат Кентукки, ранения получили трое членов вооруженной группы чернокожих активистов NFAC (Not F***g Around Coalition). По утверждению местной полиции, демонстранты, вот уже второй месяц требующие арестовать полицейских, виновных в гибели афроамериканки Бреонны Тэйлор, неаккуратно обращались с собственным оружием.

В Сиэтле, штат Орегон, 47 демонстрантов были арестованы по обвинениям в нападении на полицейских, поджогах и организации погромов. 75 манифестантов задержаны в Омахе, штат Небраска. Им предъявлены обвинения в невыполнении требований полицейских.

В центре Ричмонда, штат Вирджиния, полицейские также провели массовые аресты, устроив, по словам репортеров местной газеты, в ночь на воскресенье настоящую "засаду" для активистов в одном из городских парков.

Зачем Трамп угрожает протестующим?

Протесты мэров городов уже поддержали губернаторы нескольких штатов и лидеры демократов в Конгрессе, назвавшие действия федеральной администрации по подавлению беспорядков "политическим театром", разыгранный для того, чтобы укрепить позиции Трампа накануне выборов.

В Белом доме, впрочем, не скрывают, что главной темой избирательной кампании действующего президента станет "закон и порядок". В последние недели избирательный штаб Трампа разместил в социальных сетях и на телеканалах несколько десятков видеороликов, пугая американцев сценами насилия со стороны демонстрантов, и предупреждая, что в случае победы демократы готовы полностью распустить полицию.

Пока выбранная избирательным штабом Трампа тактика не принесла заметных результатов: согласно всем опросам общественного мнения, лидером предвыборной гонки продолжает оставаться бывший вице-президент Джо Байден. По результатам последнего опроса, проведенного Гарвардским университетом и фирмой Harris, его преимущество сейчас составляет 10 пунктов. Точно такой же перевес демократического кандидата независимо друг от друга зафиксировали совместные опросы телекомпании ABC и газеты Washington Post, а также телекомпании CBS и социологического портала YouGov.

При этом продолжает падать и уровень поддержки действий Трампа: по данным исследования университета Quinnipiac, cегодня работу главы государства одобряют лишь 36% американцев, а 60% заявляют о своем недовольстве.

"До выборов еще три месяца, и за это время многое может измениться, — допустил в разговоре с Русской службой Би-би-си политолог, профессор университета Стоуни-Брук Джонатан Сандерс. — Но уже сейчас очевидно, что главными темами для избирателей станут вовсе не протесты, а борьба с эпидемией коронавируса и состояние экономики страны. Пока с этими вызовами Трамп очевидно не справляется".

По мнению аналитиков, тактика, выбранная избирательным штабом Трампа, может создать новые проблемы для "кандидата Трампа".

На прошлой неделе в интервью Fox News глава Белого дома заявил, что он не намерен отказываться от попыток жестко подавить протесты, и планирует отправить в разные города США еще 75 тыс. федеральных агентов.

Как считает профессор Университета Нотр-Дам Луис Шумерини, исследовавший протестное движение в Турции, Бразилии и на Украине, излишне жесткие действия властей могут привести к тому, что протест против расовой дискриминации в считанные недели прекратится в антиправительственные выступления.

"Так было во многих странах, — заметил он в интервью телекомпании CNN. — Протесты начинаются с небольших акций, участники которых выступают с одним конкретным требованием. Но когда государство максимально жестко отвечает на это, применяя так называемое "нелетальное оружие" — резиновые пули и слезоточивый газ, то вместо того, чтобы исчезнуть, протест только разрастается, превращаясь в по-настоящему массовое движение".