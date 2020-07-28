В США началось самое массовое испытание вакцины против коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к заключительной, третьей стадии клинических испытаний вакцины mRNA-1273 против коронавирусной инфекции Covid-19, говорится в сообщении на сайте компании.

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Сообщается, что в испытаниях будут участвовать 30 тысяч добровольцев. Каждый получит дозу потенциальной вакцины в размере 0,1 миллиграмма. Это самое масштабное в мире по охвату клиническое испытание вакцины от коронавируса.

"Мы ожидаем, что это испытание покажет потенциал нашей вакцины по предотвращению Covid-19, чтобы мы могли победить эту пандемию", — сказал глава компании Moderna Стефан Бансель.

Проект поддерживает федеральное правительство США, которое выделило компании дополнительные 472 млн долларов на разработку вакцины и широкомасштабных испытаний на людях. В апреле этого года Moderna уже получила на эти цели 483 млн долларов.

В вакцине, созданной учеными в лабораторных условиях, содержится часть генетического кода, скопированного с вируса. Исследователи надеются, что с ее помощью им удастся настроить иммунную систему человека для борьбы с вирусом. Но даже если испытания пройдут успешно, может пройти еще полтора года, прежде чем вакцина станет общедоступной.