В США не верят заявлениям Тегерана о том, что Сулеймани находился в Багдаде с дипломатической миссией

Власти США не верят заявлениям Тегерана о том, что погибший в Ираке командир спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией. Об этом заявил 7 января госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил, что Сулеймани прибыл в Багдад для встречи с премьер-министром Ирака с целью смягчить напряженность в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.

"Его [Зарифа] заявление о том, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией. Кто-то здесь этому верит? Было ли что-то в истории, что указывало бы на какую-то возможность того, что этот славный джентльмен, этот дипломат высшего ранга ездил в Багдад для ради мирной миссии? <…> Мы знаем, что это неправда", — сказал Помпео (цитата по ТАСС). Он также назвал Зарифа пропагандистом первого порядка.

Помпео добавил, что любые шаги Соединенных Штатов в отношении Ирана будут соответствовать международному праву. "Что касается культурных объектов <…> все цели, которые мы рассматриваем, а также все предпринимаемые нами действия всегда будут в рамках международного права вооруженных конфликтов", — отметил он, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который заявил о готовности нанести удары по 52 иранским объектам, включая объекты важные для иранской культуры, если власти Ирана ответят на убийство Сулеймани.

О гибели генерала Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса стало известно 3 января. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа. По данным Bloomberg, США не уведомляли о готовящемся ударе по Сулеймани ни иностранные правительства, ни конгресс, а министерство внутренней безопасности США было проинформировано об ударе по Сулеймани уже постфактум.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения. "За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", — заявил в интервью иранскому государственному телевидению командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.

7 января парламент Ирана проголосовал за признание вооруженных сил США террористической организацией. Согласно тексту закона, к террористам относятся "все члены Пентагона и связанные с ним компании, а также учреждения и командиры, причастные к гибели Касема Сулеймани". Документ также обязывает правительство Ирана предпринимать решительные действия против террористических актов со стороны вооруженных сил США, которые угрожают интересам страны.