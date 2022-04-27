В США обещали до 10 млн долларов за данные о подозреваемых в кибератаках россиянах

Госдепартамент США в рамках программы "Вознаграждение за правосудие" (RFJ) предложил до 10 млн долларов за информацию о шести сотрудниках Главного управления (ГУ) Генштаба ВС РФ в связи с их возможным преступным сговором с целью ведения вредоносной кибердеятельности в отношении критической инфраструктуры Соединенных Штатов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

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Госдепартамент обнародовал имена и фамилии подозреваемых: Юрий Андриенко, Сергей Детистов, Павел Фролов, Анатолий Ковалев, Артем Очиченко и Петр Плискин.

Все они работали в подразделении 74455 ГУ, также известном как Sandworm Team (Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking), утверждают в американском ведомстве.

По его версии, все они причастны к заражению компьютеров в США и по всему миру вредоносной программой-вымогателем NotPetya 27 июня 2017 года.

Россиянам были вынесены обвинения

В результате кибератак пострадали компьютеры больниц и ряда медучреждений в структуре Heritage Valley на западе Пенсильвании, а также других американских предприятий в частном секторе. В результате эти американские организации и компании понесли убытки на сумму примерно в 1 млрд долларов.

Федеральное большое жюри — расширенная коллегия присяжных в США — 15 октября 2020 года предъявило шести россиянам обвинения — в том числе, в сговоре с целью компьютерного мошенничества, мошенничества с использованием средств связи, проникновении в компьютерные сети и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Возможная попытка вмешательства в выборы президента Франции

Программа "Вознаграждение за правосудие" курируется Службой дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры. — Ред.). RFJ была основана в 1984 году. С тех пор в рамках программы было выплачено свыше 200 млн долларов более чем 100 лицам, предоставившим оперативную информацию.

В 2020 году Минюст США указывал, что, по его сведениям, перечисленные россияне были также причастны к кибератакам, направленным на вмешательство в выборы президента Франции в 2017 году и в организацию зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году.