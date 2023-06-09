В США обнародовали обвинения против Трампа по делу о хранении секретных документов

Власти США обнародовали обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа по делу о хранении секретных документов. В нем содержатся обвинения по 37 пунктам, в том числе в даче ложных показаний и преступном сговоре.

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Обвинения по одному пункту предъявлены также помощнику Трампа Уолту Науте.

Ранее об обвинениях сообщил сам экс-президент, заявив о своей невиновности и обвинив нынешнего президента Джо Байдена в преследованиях по политическим мотивам.

"Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, ему предписано явиться в здание федерального суда в Майами во вторник в 15:00.

Это уже второе обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.

Как следует из обвинительного заключения, Трамп обвиняется в несанкционированном хранении секретных документов, воспрепятствовании правосудию и даче ложных показаний, при этом приводится подробный список документов, которые Трамп хранил в своих личных резиденциях.

По данным прокуратуры, Трамп скрывал документы с подробным описанием ядерных программ США, потенциальных уязвимостей Вашингтона и его союзников, а также планов США по ответным военным атакам. В документе говорится, что эти материалы могли поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

В заключении также подробно описано, как Трамп якобы скрывал эти документы от следователей и собственных адвокатов, перевозя коробки с бумагами в свою личную резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде, а оттуда — на самолете в поместье Бедминстер в штате Нью-Джерси.

Резиденция во Флориде и расположенный на ее территории гольф-клуб не были одобрены как место для "хранения, владения, просмотра, демонстрации или обсуждения" секретных документов, однако коробки, как утверждают прокуроры, хранились в ванной, душе, спальне и кладовых помещениях клуба, доступ в который имели сотни членов и 150 человек персонала.

"Я и представить себе не мог, что подобное может произойти с бывшим президентом США", — заявил Трамп.

Законы США запрещают чиновникам, в том числе президенту, хранить секретные документы в несанкционированных местах.

Как отмечают эксперты, наиболее трудным для прокуроров, ведущих это дело, будет попытка доказать, что Трамп осознанно и намеренно преступил закон.

Эксперты также отмечают, что нынешнее дело не помешает Трампу участвовать в президентской гонке.