В США обрушился сайт призывной службы из-за слухов о Третьей мировой войне

Сайт призывной службы (Selective Service System) США обрушился на фоне распространения в сети слухов о возможном начале Третьей мировой войны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Twitter-аккаунте.

"Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", — говорится в сообщении.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience.