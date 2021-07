В США объявили мораторий на смертную казнь

Министр юстиции США Меррик Гарленд, занимающий по совместительству пост генерального прокурора, в четверг, 1 июля, ввел временный мораторий на смертные казни на федеральном уровне.

По его словам, эта мера необходима для пересмотра политики ведомства в данной сфере.

"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждый в рамках федеральной системы уголовного правосудия не только пользовался правами, гарантированными конституцией и законами Соединенных Штатов, но и имел право на справедливое и гуманное обращение", — подчеркнул Гарленд. "Эти обязательства имеет особую силу в ситуации со смертной казнью", — добавил он.

