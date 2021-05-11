В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков 12-15 лет, говорится в сообщении регулятора.

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И.о. главы FDA Джанет Вудкок назвала это решением "важным шагом в борьбе с пандемией", пишет РИА Новости.

Речь идет о так называемом экстренном разрешении в условиях пандемии, окончательное разрешение последует позже, однако вакцинация подростков может начаться уже в ближайшие дни. До настоящего времени вакцина была одобрена для лиц старше 16 лет.

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