В США одобрили таблетки Pfizer для лечения коронавируса

В среду, 22 декабря, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило разработанную американской фармацевтической компанией Pfizer таблетку для лечения Covid-19 у пациентов в возрасте от 12 лет из группы высокого риска. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на .

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Лекарство Paxlovid одобрено для экстренного использования после клинических испытаний, показавших, что медикамент на 88% предотвращает госпитализацию и смерть в группах риска.

В Pfizer сообщили, что таблетка должна быть эффективной против мутаций, которые характерны для омикрон-штамма.

"Сегодняшние действия являются подтверждением силы науки и результатом американских инноваций и изобретательности", — заявил президент США Джо Байден, пообещав ввести закон, который поможет Pfizer ускорить производство.

США заказали 10 миллионов доз препарата за 5,3 миллиарда долларов еще до его одобрения. Первые 265 000 доз планируется доставить в январе, а остальные — до конца лета, подтвердил репортерам координатор Белого дома Джефф Зинс.

FDA подчеркнуло, что это лекарство дополнит, а не заменит вакцинацию, которая по-прежнему остается главным инструментом в борьбе с коронавирусом.

Пероральный препарат Pfizer является ингибитором протеазы и блокирует механизм размножения вируса.

Это значит, что лекарство будет эффективным только на начальных стадиях заражения. К тому времени, когда вирус перерос в тяжелую болезнь, он в основном прекратил размножаться, а пациенты страдают от чрезмерного иммунного ответа.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарств (EMA) одобрило Paxlovid для экстренного использования в странах ЕС.