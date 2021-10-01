В США опубликовали онлайн-архив Нюрнбергского процесса

Ученые Стэнфордского университета оцифровали и опубликовали в интернете документы и стенограммы выступлений Нюрнбергского процесса. Результаты этой работы, продолжавшейся более 20 лет, теперь может увидеть любой желающий в любой точке мира, сообщает немецкий телеканал ARD в пятницу, 1 октября, в 75-летнюю годовщину оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

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По словам профессора Стэнфордского университета, руководителя кафедры прав человека и международного правосудия Дэвида Коэна, "эти документы не должны оставаться в каком-нибудь архиве, находящемся только в распоряжении историков и экспертов". "Мы должны использовать современные технические возможности, чтобы охватить гораздо более широкую и глобальную аудиторию", — заявил он в интервью корреспонденту ARD в Лос-Анджелесе.

Идея создать открытый виртуальный архив документов Нюрнбергского процесса появилась у Коэна и немецкого профессора юриспруденции Дитера Зимона (Dieter Simon) в 1998 году. В то время Дэвид Коэн руководил Центр изучения военных преступлений в Университете Беркли, а Зимон был директором Института истории европейского права имени Макса Планка во Франкфурте-на-Майне.

Более 50 терабайтов документов

Объем архива превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них — стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту. По словам Дэвида Коэна, 64 процента всех документов на немецком языке. В ближайшие месяцы его команда планирует систематизировать эти документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.

Летом 2022 года в архив будут включены более 1000 часов аудиозаписей судебных заседаний. Кроме того, Коэн намерен совместно с Университетом Эрлангена-Нюрнберга создать аналогичные онлайн-архивы по двенадцати последующим процессам Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. ICJ и его секретариат являются хранителями всего архива. Материалы из него "любезно предоставлены Международным судом ООН для некоммерческих личных, исследовательских либо учебных/образовательных целей", указывается на сайте онлайн-архива.

Приговор Нюрнбергского процесса был оглашен 75 лет назад

Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима начался 20 ноября 1945 года и завершился после 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.

На скамье подсудимых были, в частности, министр авиации и фактически второй человек в нацистской Германии Герман Геринг (Hermann Göring), заместитель Гитлера по НСДАП Рудольф Гесс (Rudolf Hess), министр иностранных дел "третьего рейха" Йоахим фон Риббентроп (Joachim von Ribbentrop), командующий сухопутными войсками "рейха" маршал Вильгельм Кейтель (Wilhelm Keitel), глава службы безопасности "рейха" Эрнст Кальтенбруннер (Ernst Kaltenbrunner), рейхсминистр "Восточных территорий", один из главных идеологов национал-социализма Альфред Розенберг (Alfred Rosenberg), бывший генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк (Hans Frank).