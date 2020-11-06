В США освободили россиянку, обвиняемую в похищении ребенка
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Федеральный окружной суд Канзаса в четверг, 5 ноября, освободил россиянку Богдану Осипову, осужденную в 2019 году по обвинениям в похищении ребенка и вымогательстве. Осиповой также разрешено участвовать в дальнейших судебных слушаниях по видеосвязи.

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Богдану Осипову, которая в судебных документах фигурирует под фамилией бывшего мужа Брайана Мобли, приговорили к семи годам тюрьмы по обвинениям в похищении ребенка и вымогательстве. Кроме того, суд Канзаса назначил единоличным опекуном бывшего мужа Осиповой, поскольку она покинула США без одобрения суда или ведома Мобли. Однако позднее апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, а максимальный возможный срок по статье о похищении Осипова уже отбыла.

Дело Осиповой обсуждалось на уровне официальных Москвы и Вашингтона

В 2014 году беременная Богдана Осипова, имеющая также американское гражданство, покинула США, забрав у мужа их общую дочь. Уже в России она родила второго ребенка, а в 2017 году вернулась в одиночку в США, чтобы изменить условия получения алиментов. В Соединенных штатах Осипова была арестована.

Дело Осиповой усилило напряжение в отношениях между Россией и США. Так, МИД РФ требовал от Соединенных Штатов освободить россиянку. В то же время Вашингтон призывал Москву позволить отцу воссоединиться с детьми.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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