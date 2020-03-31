В США от коронавируса умерли более трех тысяч человек (уточнено)

В США число погибших после заражения коронавирусной инфекцией продолжает расти. По последним данным, число жертв увеличилось до трех тысяч, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Как отметили в вузе, который занимается подсчетом данных на основе федеральной статистики, число заражения в стране превысило 163,5 тыс. человек.

В настоящее время США по количеству подтвержденных случаев Covid-19 опережают Италию, Испанию и КНР. С точки зрения количества смертельных случаев лидирует по-прежнему Италия (11 591), на втором месте Испания (7716), на третьем Китай (3305). В США зафиксировано 3 170 смертельных случаев.