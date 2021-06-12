В США пассажир попытался спрыгнуть с летящего самолета
Foto: RIA Novosti/Scanpix

В США пассажир попытался спрыгнуть с находящегося в воздухе самолета, летящего из Лос-Анджелеса в Атланту. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

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На ролике видно, как мужчина сначала попытался открыть дверь в кабину пилотов, а когда ему помешали, он направился к боковым дверям лайнера, через которые обычно производится посадка.

Пока неизвестно, что именно побудило пассажира пойти на такой шаг.

Под видео пользователи соцсетей отметили, что такие инциденты стали нередкими. Один из комментаторов написал, что в последнее время слишком много психически неуравновешенных людей садятся в самолеты.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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