В США пассажир попытался спрыгнуть с летящего самолета

В США пассажир попытался спрыгнуть с находящегося в воздухе самолета, летящего из Лос-Анджелеса в Атланту. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

На ролике видно, как мужчина сначала попытался открыть дверь в кабину пилотов, а когда ему помешали, он направился к боковым дверям лайнера, через которые обычно производится посадка.

Пока неизвестно, что именно побудило пассажира пойти на такой шаг.

Под видео пользователи соцсетей отметили, что такие инциденты стали нередкими. Один из комментаторов написал, что в последнее время слишком много психически неуравновешенных людей садятся в самолеты.

⚠️🇺🇸#ALERT: Delta airlines flight diverted after man attempts to force open cockpit and side doors#OklahomaCity l #OK

Delta flight 1730 from LAX to Atlanta has been diverted after a man attempts to gain entry into cockpit and force open side doors.

This is a developing story. pic.twitter.com/sQsmusoOye