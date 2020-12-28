В США перед Рождеством украли 200 детских подарков. Местные жители собрали деньги на еще 2000
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В техасском городе Сан-Антонио случилась история, напоминающая фильм о Гринче. Неизвестные украли 200 подарков, предназначавшихся детям бедного района Алазан-Апачи. Но местные жители скинулись, и удалось собрать деньги на целых 2000 подарков, сообщает CNN.

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Сотрудники жилищного управления в Сан-Антонио 25 лет проводили акции для детей одного из самых бедных районов города, Алазан-Апачи. В этом году тоже планировалась раздача подарков. Каждый ребенок должен был получить по три подарка.

Но перед самым Рождеством кто-то украл почти 200 игрушек. Детей все равно удалость поздравить, но им подарили не по три подарка, а по одному.

Когда о случившемся узнали местные жители, то они при поддержке религиозных общин и некоммерческих организаций собрали более 18 тысяч долларов в виде пожертвований и более 2000 тысяч игрушек. В итоге удалось поздравить 1600 детей.

В жилищном управлении сказали, что никогда не получали такого количества подарков, поэтому они смогли подарить их также жителям других районов.

"Это почти как история Гринча", — сказал Джоэл Табар, директор по инициативам по развитию сообществ жилищного управления Сан-Антонио. Он сравнил сотрудников жилищного управления с эльфами, которые "лихорадочно работали, чтобы доставить детям как можно больше подарков".

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