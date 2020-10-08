В США предотвращена попытка похитить губернатора Мичигана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В США предотвращена попытка похитить губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер. Семерым фигурантам предъявлены обвинения, говорится в заявлении на сайте властей штата, обнародованном в четверг, 8 октября. По официальным сведениям, обыски в рамках дела прошли более чем в 10 городах Мичигана. Расследование продолжалось несколько месяцев, к нему было привлечено ФБР.

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По данным следствия, группа злоумышленников собиралась напасть на капитолий (здание, где располагается законодательный орган) в столице штата Лансинге и взять в заложники нескольких чиновников, включая губернатора. Они установили наблюдение за загородным домом Уитмер, сообщает издание Detroit News.

Органы безопасности Мичигана едины в своей приверженности к искоренению терроризма в любой форме и стремительно отреагируют на любую попытку насилия, подчеркнул руководитель полиции штата. А генеральный прокурор штата Дана Нессель отметила "возрождение группировок, с готовностью принимающих экстремистские взгляды".

Губернатор-демократ Гретчен Уитмер неоднократно становилась объектом критики со стороны президента-республиканца Дональда Трампа за проводимые в штате мероприятия по борьбе с пандемией. Мичиган с 10 млн жителей считается одним из ключевых штатов в выборах главы государства, запланированных на 3 ноября.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Дональд Трамп США ФБР
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