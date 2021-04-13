В США призывают приостановить использование вакцины Johnson&Johnson из-за сообщений о тромбах

Федеральные агентства здравоохранения США во вторник призвали остановить использование вакцины Johnson&Johnson (Janssen) из-за шести случаев редких нарушений свертываемости крови, сообщает The New York Times.

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У пострадавших пациентов тромбы образовались в течение двух недель после вакцинации, это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, а другая была госпитализирована в критическом состоянии.

Всего в США эту вакцину получили почти семь миллионов человек.

Во время паузы ученые собираются проверить связь вакцины и нарушений свертываемости крови и решить, можно её дальше использовать на всех взрослых или необходимо ограничить круг получателей.

Вакцина Johnson&Johnson, как и вакцина AstraZeneca, основаны на аденовирусе и после их использования были отмечены похожие нарушения свертываемости крови, отмечает издание. Однако пока нет доказательств и очевидных причин, чтобы вакцины на основе аденовируса вызывали тромбы на фоне тромбоцитопении.