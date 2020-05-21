В США проходит 24-часовой онлайн-траур по умершим от COVID-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Акцию "Назвать имена умерших" организовала группа людей, чьи близкие стали жертвами коронавируса. США - на первом месте по числу выявленных заражений и летальных исходов.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Mēness aptieka.
meness-aptieka-logo

В США в четверг, 21 мая, проходит онлайн-акция, в ходе которой зачитываются имена, возраст и место проживания людей, умерших в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 24-часовая акция "Назвать имена умерших" (#namingthelost) началась накануне, в ее рамках все жители США могут прислать имена своих близких, скончавшихся из-за вызванной коронавирусом пневмонии COVID-19.

Онлайн-траур организован группой людей, которые сами из-за пандемии коронавируса потеряли родных, друзей, коллег или соседей. Они проживают в различных штатах США, в том числе тех, что сильнее всего пострадали от пандемии. Организаторы отмечают, что хотят дать людям возможность провести совместную траурную церемонию, так как из-за карантинных мер прощание с умершими может проходить лишь в ограниченном формате.

По данным международной группы волонтеров Worldometers, коронавирусом в мире заразились уже свыше 5 млн человек. При этом почти 330 тысяч заболевших COVID-19 скончались, и более 2 млн человек выздоровели. США находится на первом месте по числу выявленных заражений (более 1,5 млн) и летальных исходов (почти 95 тысяч).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle

Tags

коронавирус США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form